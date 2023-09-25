МИД РФ: Отрицание Ереваном присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку

Упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 года присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку.

Упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 ноября 2020 года присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В МИД РФ отметили, что это стало одной из "ключевых причин последнего сентябрьского обострения".

Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе из Карабаха остающихся подразделений Армении и полном разоружении с выведением тяжелой техники и вооружений вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.