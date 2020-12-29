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МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года

МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года Министерство иностранных дел России назвало основные внешнеполитические итоги 2020 года
Карабах
29 декабря 2020 г. 12:28
МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года
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Министерство иностранных дел России назвало основные внешнеполитические итоги 2020 года.

Как сообщает Report, среди главных результатов деятельности внешнеполитического ведомства называется усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций.

"Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе. Оказана чрезвычайная гуманитарная помощь населению, созданы условия для возвращения беженцев и перемещённых лиц, развёрнута миротворческая операция, согласовано создание совместного российско-турецкого центра по наблюдению за режимом прекращения боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

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Версия на английском языке Nagorno-Karabakh peace deal among key results of 2020, Russian FM says
Версия на азербайджанском языке Rusiya Qarabağ müharibəsinin başa çatmasını ilin mühüm hadisəsi sayır

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