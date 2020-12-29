МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года

Министерство иностранных дел России назвало основные внешнеполитические итоги 2020 года

Министерство иностранных дел России назвало основные внешнеполитические итоги 2020 года.

Как сообщает Report, среди главных результатов деятельности внешнеполитического ведомства называется усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций.

"Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе. Оказана чрезвычайная гуманитарная помощь населению, созданы условия для возвращения беженцев и перемещённых лиц, развёрнута миротворческая операция, согласовано создание совместного российско-турецкого центра по наблюдению за режимом прекращения боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.