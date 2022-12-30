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МИД РФ: Лачынская дорога должна использоваться только для целей, обозначенных в трехстороннем заявлении

МИД РФ: Лачынская дорога должна использоваться только для целей, обозначенных в трехстороннем заявлении Министерство иностранных дел России призвало Армению и Азербайджан к соблюдению положений, указанных в трехсторонних заявлениях 9 ноября 2020 года между тремя странами, подчеркнув что Лачынская дорога должна быть использована только для целей, обозначенны
Карабах
30 декабря 2022 г. 18:17
МИД РФ: Лачынская дорога должна использоваться только для целей, обозначенных в трехстороннем заявлении

Министерство иностранных дел России призвало Армению и Азербайджан к соблюдению положений, указанных в трехсторонних заявлениях 9 ноября 2020 года между тремя странами, подчеркнув что Лачынская дорога должна быть использована только для целей, обозначенных в данном документе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Призываем Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Отмечаем, что Лачынская дорога должна быть использована только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - отмечено в заявлении.

Также в сообщении заявляется, что Россия выступает за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран.

Российская сторона, в частности руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования ситуации в регионе.

"Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - указано в заявлении.

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Версия на английском языке Moscow: Lachin road should be used only for purposes indicated in tripartite statement
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Laçın yolundakı son vəziyyətə münasibət bildirib

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