МИД РФ: Есть хорошие перспективы восстановления транспортных связей на Южном Кавказе

"Мы видим хорошие перспективы для достижения договоренностей по разблокированию транспортных связей в регионе, при учете баланса интересов всех сторон"

"Мы видим хорошие перспективы для достижения договоренностей по разблокированию транспортных связей в регионе при учете баланса интересов всех сторон".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основании международных соглашений и национального законодательства каждой из сторон.

"Мы выступаем за последовательную реализацию договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 текущего года. Они касаются в том числе и разблокирования связей на Южном Кавказе, этой важной задачей занимается трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - сообщила официальный представитель МИД РФ.