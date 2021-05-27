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МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние

МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние "По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, 27 мая текущего года разведывательно-диверсионный отряд ВС Армении в составе двух групп совершил попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юх
Карабах
27 мая 2021 г. 11:15
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
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"По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, 27 мая текущего года разведывательно-диверсионный отряд ВС Армении в составе двух групп совершил попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, совершить на территории разведывательно-диверсионные операции и осуществить провокационно-террористическую деятельность, направленную на минирование дорог. Эта группа была обнаружена, часть из них бежала, 6 человек (2 из одной группы, 4 - из второй) были обезоружены Азербайджанской армией и задержаны".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Армянская сторона вот уже некоторое время проводит политику по намеренному возрастанию напряженности между двумя странами в приграничной зоне. Переход разведывательной группы армянских вооруженных сил на территорию Азербайджана и попытки минирования территорий и другие диверсионные попытки расцениваются как провокационно-террористическая деятельность.

В то время как Азербайджан столкнулся с проблемой минированных территорий, установленных Арменией в течение многих лет, попытки диверсионной группы Армении в очередной раз заминировать переходные дороги могли бы быть серьёзной опасностью для азербайджанских военных, а в будущем для гражданских лиц.

Азербайджан – сторонник устранения напряженности на армяно-азербайджанской госгранице переговорным путем, и поддерживает призывы международной общественности в связи с делимитацией и демаркацией границ между двумя странами.

Попытки нарушить границы Азербайджана недопустимы. Армения должна воздержаться от действий, увеличивающих напряженность на границе двух стран, и с уважением относиться к границам соседнего государства", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке MFA: Armenian secret service agents’ crossing into Azerbaijan’s territory is provocative-terrorist act
Версия на азербайджанском языке XİN: Erməni kəşfiyyatçılarının Azərbaycan ərazisinə keçməsi terror-təxribat əməlidir

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