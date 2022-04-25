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МИД: Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономик ряда стран

МИД: Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономик ряда стран Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для экономик ряда стран, в том числе стран Центральной Азии.
Карабах
25 апреля 2022 г. 12:49
МИД: Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономик ряда стран

Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для экономик ряда стран, в том числе стран Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель МИД Азербайджана Буньяд Гусейнов в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Таджикистаном, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По его словам, 30-летний юбилей сотрудничества - хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и наметить пути развития отношений на будущее. "Мы поддерживаем друг друга на международной арене. Особо дорожим отношениями между дипломатическими ведомствами и посольствами. Активно развиваются отношения в сфере образования", - отметил Б. Гусейнов.

Он подчеркнул, что новые реалии в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне, в частности открытие Зангезурского коридора создадут новые возможности для экономик стран Южного Кавказа, а также стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана.

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Версия на азербайджанском языке Bünyad Hüseynov: "Zəngəzur dəhlizinin açılması bir çox ölkə üçün yeni imkanlar yaradacaq"
Версия на английском языке MFA: Opening of Zangazur corridor to create new opportunities for economies of several countries

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