МИД: Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономик ряда стран

Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для экономик ряда стран, в том числе стран Центральной Азии.

Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для экономик ряда стран, в том числе стран Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель МИД Азербайджана Буньяд Гусейнов в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Таджикистаном, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По его словам, 30-летний юбилей сотрудничества - хороший повод, чтобы вспомнить прошлое и наметить пути развития отношений на будущее. "Мы поддерживаем друг друга на международной арене. Особо дорожим отношениями между дипломатическими ведомствами и посольствами. Активно развиваются отношения в сфере образования", - отметил Б. Гусейнов.

Он подчеркнул, что новые реалии в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне, в частности открытие Зангезурского коридора создадут новые возможности для экономик стран Южного Кавказа, а также стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана.