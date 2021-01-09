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МИД: Мы призываем Армению соблюдать режим прекращения огня и прекратить провокации

МИД: Мы призываем Армению соблюдать режим прекращения огня и прекратить провокации Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики считает заявление Министерства иностранных дел Республики Армения от 9 января 2021 года полностью необоснованным и отвергает содержащиеся в нем утверждения.
Карабах
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9 января 2021 г. 19:44
МИД: Мы призываем Армению соблюдать режим прекращения огня и прекратить провокации

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики считает заявление Министерства иностранных дел Республики Армения от 9 января 2021 года полностью необоснованным и отвергает содержащиеся в нем утверждения.

Как передает Report, об этом сообщает МИД.

"Напоминаем, что в результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджанской Республики, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, была задержана и передана на следствие.

Все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в вооруженных силах Армении и были размещены на территории Азербайджана для совершения актов саботажа и терроризма против военнослужащих и гражданского населения.

В ходе расследования было установлено, что члены армянской террористическо-диверсионной группы были направлены на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, то есть после вступления в силу режима прекращения огня, достигнутого трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Указанной группой были совершены террористические акты против военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана, в результате которых погибли и получили ранения военнослужащие вооруженных сил Азербайджана и гражданские лица.

Члены упомянутой диверсионной группы были направлены на территорию Азербайджана с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности после установления режима прекращения огня, в соответствии с международным гуманитарным правом эти лица не считаются военнопленными и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики.

Эта целенаправленная провокационная деятельность армянской стороны является грубым нарушением международного права, международного гуманитарного права и трехстороннего заявления, а также наглядно демонстрирует продолжение этой страной агрессорской политики, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика ответственно относится к своим обязательствам, установленным международным правом и вытекающим из подписанного 10 ноября трехстороннего заявления, и полностью выполняет эти обязательства. Азербайджан призывает Армению выполнять свои обязательства, установленные трехсторонним заявлением, соблюдать режим прекращения огня, прекратить провокационную военную деятельность против Азербайджана", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanı atəşkəsə əməl etməyə, təxribata son qoymağa çağırırıq

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