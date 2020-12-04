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МИД: Министр иностранных дел Армении должен вернуться из вымышленного мира в реальность

МИД: Министр иностранных дел Армении должен вернуться из вымышленного мира в реальность "В отличие от руководства Армении, Президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе. Наш глава государства демонстрирует это не только своими словами, но и своими
Карабах
4 декабря 2020 г. 00:51
МИД: Министр иностранных дел Армении должен вернуться из вымышленного мира в реальность

"В отличие от руководства Армении, Президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе. Наш глава государства демонстрирует это не только своими словами, но и своими конкретными действиями".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном МИД заявлении, в связи с интервью главы МИД Армении Ара Айвазяна "АрменПресс".

"Министр иностранных дел Армении должен вернуться из вымышленного мира в реальность, какой бы болезненной она ни была.

Давняя и деструктивная позиция Армении в отношении международного права втянула страну в пропасть. Правительство Армении должно сделать выводы из последних событий и смириться с новой реальностью в регионе.

Азербайджан обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность. Новый формат безопасности и сотрудничества был установлен в регионе совместным заявлением, подписанным премьер-министром Армении 10 ноября.

Что касается обмена пленными и заложниками, напомним главе МИД Армении, что на протяжении многих лет армянская сторона не реагировала на инициативу Азербайджана следовать принципу "все для всех" при обмене пленными и заложниками. Теперь же принятие этого принципа Арменией является частью такой меняющейся реальности. Азербайджан же, напротив, всегда строго придерживался принципов международного гуманитарного права, действовал на принципах гуманизма и в одностороннем порядке передавал армянской стороне пленных и тела погибших, даже во время военных действий.

Вместо того, чтобы заниматься толкованием совместного заявления, армянской стороне следует заняться реализацией вопросов, вытекающих из этого соглашения, что послужит установлению долгожданного мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Ermənistanın xarici işlər naziri xəyal dünyasından reallığa dönməlidir

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