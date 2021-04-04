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МИД: Массовое минирование освобожденных территорий - угроза для мирного населения

МИД: Массовое минирование освобожденных территорий - угроза для мирного населения Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
Карабах
4 апреля 2021 г. 09:37
МИД: Массовое минирование освобожденных территорий - угроза для мирного населения

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю данного дня.

В заявлении говорится, что Азербайджан столкнулся с проблемой массового минирования освобожденных территорий, что представляет серьезную угрозу для жизни, безопасности и проживания как военных, так и гражданского населения в постконфликтный период:

Мы требуем, чтобы Армения выполнила свои обязательства по международному праву и свой моральный долг по защите человеческой жизни. "Азербайджан примет все существующие и необходимые правовые меры для обеспечения мира и ответственности".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on International Day for Mine Awareness
Версия на азербайджанском языке XİN beynəlxalq ictimaiyyətə ərazilərin ermənilər tərəfindən minalanması ilə bağlı müraciət edib

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