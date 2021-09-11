МИД: Карабах - составная часть Азербайджана и ни о каком статусе речи быть не может

Подобные заявления посла США неприемлемы

Карабах является составной частью Азербайджана и ни о каком статусе речи быть не может.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Подобные заявления посла США неприемлемы. Конфликт остался позади, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и распоряжением президента страны от 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эти территории являются составной частью Азербайджана и ни о каком статусе речи быть не может", - подчеркнула она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в регионе сформировалась новая реальность.

"В то время, как на основе принципов международного права появилась возможность нормализовать отношения, представитель США выступает с заявлением, которое служит обострению ситуации и создает у противоположной стороны необоснованные ожидания", - добавила Л.Абдуллаева.

По ее словам, подобные заявления представителя страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ накладывают тень на будущую деятельность структуры.