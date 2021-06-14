МИД Италии: Поддерживаем укрепление диалога между Баку и Ереваном

Италия приветствует развитие отношений между Арменией и Азербайджаном

Италия приветствует развитие отношений между Арменией и Азербайджаном. Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Италии.

"Мы приветствуем достигнутые ранее договоренности между Арменией и Азербайджаном, надеясь на укрепление климата взаимного доверия на Южном Кавказе, стратегическом регионе интересов Италии и Европейского Союза.

Италия поддерживает укрепление диалога между Баку и Ереваном при поддержке ЕС и ОБСЕ, направленного на стабилизацию и региональный рост".

В заявлении отмечается, что Италия будет внимательно следить за дальнейшим развитием армяно-азербайджанских отношений, продолжая поддерживать укрепление взаимного доверия между двумя странами на благо всего региона.