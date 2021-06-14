О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Италии: Поддерживаем укрепление диалога между Баку и Ереваном

МИД Италии: Поддерживаем укрепление диалога между Баку и Ереваном Италия приветствует развитие отношений между Арменией и Азербайджаном
Карабах
14 июня 2021 г. 09:29

Италия приветствует развитие отношений между Арменией и Азербайджаном. Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Италии.

"Мы приветствуем достигнутые ранее договоренности между Арменией и Азербайджаном, надеясь на укрепление климата взаимного доверия на Южном Кавказе, стратегическом регионе интересов Италии и Европейского Союза.

Италия поддерживает укрепление диалога между Баку и Ереваном при поддержке ЕС и ОБСЕ, направленного на стабилизацию и региональный рост".

В заявлении отмечается, что Италия будет внимательно следить за дальнейшим развитием армяно-азербайджанских отношений, продолжая поддерживать укрепление взаимного доверия между двумя странами на благо всего региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Экс-послы США в Азербайджане выступили с заявлением
Экс-послы США в Азербайджане выступили с заявлением
13 июня 2021 г. 20:12
Посол Турции в Азербайджане побывал в Шуше
ФотоПосол Турции в Азербайджане побывал в Шуше
13 июня 2021 г. 20:01
Хикмет Гаджиев: Уезжаем отсюда с желанием через несколько лет вернуться в современный город Агдам
Хикмет Гаджиев: Уезжаем отсюда с желанием через несколько лет вернуться в современный город Агдам
13 июня 2021 г. 19:12
Посол Украины: Процесс разминирования Агдама идёт успешно
Посол Украины: Процесс разминирования Агдама идёт успешно
13 июня 2021 г. 16:49
Видеокадры из села Ахмедли Лачинского района
ВидеоВидеокадры из села Ахмедли Лачинского района
13 июня 2021 г. 16:34
Иностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван
ФотоИностранные дипломаты ознакомились с разрушенным мавзолеем Хуршидбану Натаван
13 июня 2021 г. 14:07
Председатель ОБСЕ приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном
Председатель ОБСЕ приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном
13 июня 2021 г. 12:28
Видеокадры из села Джафарабад Джебраильского района
ВидеоВидеокадры из села Джафарабад Джебраильского района
13 июня 2021 г. 11:18
Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей
Пашинян: Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей
13 июня 2021 г. 11:01
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi