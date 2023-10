МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг

Федеральное министерство иностранных дел Германии считает позитивным шагом согласие Азербайджана на визит миссии ООН в Карабахский регион страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Германии в социальной сети "Х".

"Только прозрачность может укрепить доверие к обещанию Азербайджана защищать права всех жителей и возвращающихся в регион", - отмечается в публикации.

Напомним, что накануне по результатам визита миссии ООН в Карабахский регион, организация выступила с соответствующим заявлением.