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МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг

МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг Федеральное министерство иностранных дел Германии считает "позитивным шагом" допуск Азербайджана миссии ООН в Карабахский регион страны
Карабах
3 октября 2023 г. 13:32
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг

Федеральное министерство иностранных дел Германии считает позитивным шагом согласие Азербайджана на визит миссии ООН в Карабахский регион страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Германии в социальной сети "Х".

"Только прозрачность может укрепить доверие к обещанию Азербайджана защищать права всех жителей и возвращающихся в регион", - отмечается в публикации.

Напомним, что накануне по результатам визита миссии ООН в Карабахский регион, организация выступила с соответствующим заявлением.

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Версия на английском языке German Federal Foreign Office: Visit of UN mission to Karabakh - positive step
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN: “BMT missiyasının Qarabağa səfəri müsbət addımdır”

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