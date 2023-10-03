МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг

Федеральное министерство иностранных дел Германии считает позитивным шагом согласие Азербайджана на визит миссии ООН в Карабахский регион страны.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Германии в социальной сети "Х".
"Только прозрачность может укрепить доверие к обещанию Азербайджана защищать права всех жителей и возвращающихся в регион", - отмечается в публикации.
Напомним, что накануне по результатам визита миссии ООН в Карабахский регион, организация выступила с соответствующим заявлением.
It is a positive step that #Azerbaijan has allowed UN observers into #NagornoKarabakh for the first time. They need a permanent presence, as only transparency can build trust in Azerbaijan's promise to protect the rights of all residents & returnees to the region.