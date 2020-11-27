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МИД Франции не поддержала позицию Сената страны по Карабаху

МИД Франции не поддержала позицию Сената страны по Карабаху Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.
Карабах
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27 ноября 2020 г. 00:01
МИД Франции не поддержала позицию Сената страны по Карабаху

Париж не признает "Нагорно-Карабахскую республику".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.

"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику".

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN Senatın Qarabağla bağlı qərarını dəstəkləmədi

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