МИД Франции не поддержала позицию Сената страны по Карабаху

Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

Париж не признает "Нагорно-Карабахскую республику".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.

"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику".