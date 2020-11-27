МИД Франции не поддержала позицию Сената страны по Карабаху

Париж не признает "Нагорно-Карабахскую республику".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге.
"25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, - отмечается в коммюнике. - Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику".