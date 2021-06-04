МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

"Согласно совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, утром 4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находили

"Согласно совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, утром 4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, раненым желаем исцеления.

Азербайджанская сторона на международном уровне постоянно поднимает вопрос о том, что Армения, грубо нарушая международное гуманитарное право, в том числе Женевские конвенции 1949 года, целенаправленно и в больших масштабах размещает мины на территории Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы МИД Азербайджана о гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Кельбаджаре.

"Вся ответственность за то, что гражданские лица становятся жертвами мин при исполнении своих служебных обязанностей, лежит на Армении.

Мы призываем международное сообщество не допускать, чтобы Армения грубо нарушала международные обязательства, в том числе ее целенаправленную политику по размещению мин, и требовать от Армении выполнения своих обязательств перед международным правом.

Азербайджан со своей стороны примет все соответствующие необходимые правовые меры для обеспечения мира и безопасности", - подчеркивается в заявлении.