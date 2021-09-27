МИД Азербайджана распространил заявление по случаю Дня памяти

Министерство иностранных дел Азербайджана поделился публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report, в заявлении говорится:

«Сегодня год назад Вооруженные силы Азербайджанской Республики начали ответные меры по предотвращению очередной военной провокации со стороны вооруженных сил Республики Армения.

Эти меры были приняты в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы предотвратить дальнейшую военную агрессию Армении и обеспечить безопасность гражданского населения. Это положило начало 44-дневной Отечественной войне.

Отечественная война положила конец агрессивной политике Армении, которая длилась почти 30 лет, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и были восстановлены фундаментальные права около миллиона азербайджанцев. Азербайджан в одиночку обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Прекращение оккупации азербайджанских территорий выявило незаконную деятельность Армении на этих землях на протяжении десятилетий. К ним относятся массовое заминирование, преднамеренное разрушение и незаконное присвоение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, разграбление природных ресурсов, разрушение инфраструктуры и другие нарушения международного права. Также были обнаружены доказательства многочисленных военных преступлений со стороны Армении. Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека и в Международный суд с просьбой привлечь Армению к ответственности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека.

Правительство Азербайджана, которое в настоящее время проводит работы по реабилитации и реконструкции в освобожденных районах, принимает меры для обеспечения безопасного и достойного возвращения около миллиона азербайджанских вынужденно переселенных лиц в свои дома и реинтеграции этих земель. В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года правительство принимает меры для обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе.

Победа, которую мы достигли благодаря отваге Армии Азербайджанской Республики под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджанской Республики. изменили реалии в регионе и установили международное правосудие.

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Мы призываем Армению уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

27 сентября, который Указом Президента Азербайджанской Республики отмечается в нашей стране как День памяти, с глубоким уважением чтим память всех наших шехидов, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».