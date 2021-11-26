МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи

Позитивно оцениваем итоги трехсторонней встречи, проведенной между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября в Сочи.

Позитивно оцениваем итоги трехсторонней встречи, проведенной между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября в Сочи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в заявлении, подписанном Президентом Азербайджанской Республики, Премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации по итогам встречи, полностью отражены пункты, отражающие позицию Азербайджана.

«В заявлении следует подчеркнуть скорейшую реализацию проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона, в том числе открытие железных и автомобильных дорог.

В постконфликтный период Азербайджан призвал к полной реализации трехсторонних заявлений, открытию всех коммуникаций в регионе, началу процесса делимитации между двумя странами и нормализации отношений на основе международного права. Азербайджанская сторона продолжит предпринимать соответствующие шаги для реализации соответствующих пунктов, отраженных в заявлении от 26 ноября» - говорится в комментарии МИД Азербайджана.