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МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи

МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи Позитивно оцениваем итоги трехсторонней встречи, проведенной между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября в Сочи.
Карабах
26 ноября 2021 г. 23:42
МИД Азербайджана прокомментировал встречу в Сочи

Позитивно оцениваем итоги трехсторонней встречи, проведенной между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября в Сочи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в заявлении, подписанном Президентом Азербайджанской Республики, Премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации по итогам встречи, полностью отражены пункты, отражающие позицию Азербайджана.

«В заявлении следует подчеркнуть скорейшую реализацию проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона, в том числе открытие железных и автомобильных дорог.

В постконфликтный период Азербайджан призвал к полной реализации трехсторонних заявлений, открытию всех коммуникаций в регионе, началу процесса делимитации между двумя странами и нормализации отношений на основе международного права. Азербайджанская сторона продолжит предпринимать соответствующие шаги для реализации соответствующих пунктов, отраженных в заявлении от 26 ноября» - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "26 noyabr bəyanatında Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən məqamlar tam şəkildə təmin edilib"

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