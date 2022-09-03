МИД: На любые шаги против территориальной целостности Азербайджана будет дан адекватный ответ

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана сделало заявление в связи с незаконным визитом секретаря Совета безопасности Армении в азербайджанский город Ханкенди.

Управление пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с незаконным визитом секретаря Совета безопасности Армении в азербайджанский город Ханкенди.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что "незаконный визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди 2 сентября является провокацией армянской стороны, подрывающей усилия по нормализации отношений между двумя государствами".

"Этот преднамеренный незаконный шаг, предпринятый армянским официальным лицом сразу после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на договоренности, достигнутые в ходе вышеупомянутой встречи, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации.

Этот незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Это также является актом неуважения официального Еревана к усилиям международных посредников, добавили в МИД.

"Решительно осуждаем провокационный шаг официального лица Армении и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно-признанных границ, будет дан адекватный ответ", - говорится в сообщении.