МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении

Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении.

Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter в ответ на публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Премьер-министр Армении вновь вводит в заблуждение международное сообщество. Азербайджан предпринял лишь ответные меры на военную провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий", - написал он.

А.Гаджизаде отметил, что основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении: "Они вопреки международному праву и обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, не были полностью выведены с территории Азербайджана".

Руководитель пресс-службы МИД также написал, что эти незаконные формирования являются основной угрозой безопасности: "Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Армении следовало бы выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле".