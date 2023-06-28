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МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении

МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении.
Карабах
28 июня 2023 г. 16:10
МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении

Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter в ответ на публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Премьер-министр Армении вновь вводит в заблуждение международное сообщество. Азербайджан предпринял лишь ответные меры на военную провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий", - написал он.

А.Гаджизаде отметил, что основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении: "Они вопреки международному праву и обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, не были полностью выведены с территории Азербайджана".

Руководитель пресс-службы МИД также написал, что эти незаконные формирования являются основной угрозой безопасности: "Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Армении следовало бы выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Ermənistan silahlı qüvvələri Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyi pozan əsas amildir”

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