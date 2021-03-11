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МИД Азербайджана о возвращении гражданки Ливана армянского происхождения

МИД Азербайджана о возвращении гражданки Ливана армянского происхождения "Марал Наджарян, родившаяся на территории ливанского Бурдж-Хаммуда, имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшей зоне конфликта вместе с гражданином Ливана армянского происхождения
Карабах
11 марта 2021 г. 16:43
МИД Азербайджана о возвращении гражданки Ливана армянского происхождения

"Марал Наджарян, родившаяся на территории ливанского Бурдж-Хаммуда, имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшей зоне конфликта вместе с гражданином Ливана армянского происхождения, с которым она проживала".

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"Она дала показания о незаконном проникновении на территорию Азербайджана и других действиях, нарушающих азербайджанское законодательство.

В результате проявленного азербайджанской стороной гуманизма М.Наджарян была освобождена 10 марта этого года.

Хотелось бы отметить, что она лично предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. В результате обсуждений с российской стороной отправить ее через территорию России не удалось, так как она является гражданкой Ливана. По этой причине М.Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию.

В целом, мы хотели бы отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения. 5 женщин, задержанных во время Отечественной войны, были освобождены даже в ходе продолжающихся военных действий", - подчеркнула представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN erməni əsilli Livan vətəndaşının geri qaytarıldığını təsdiqləyib

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