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МИД Азербайджана о намерении французских депутатов поехать в Карабах

МИД Азербайджана о намерении французских депутатов поехать в Карабах Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в регион Нагорного Карабаха должны согласовываться с правительством Азербайджана
Карабах
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2 декабря 2020 г. 11:27
МИД Азербайджана о намерении французских депутатов поехать в Карабах
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"Официальная позиция Азербайджанской Республики в связи с визитами на ее суверенные территории в рамках международно признанных территорий известна и останется неизменной".

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Report о появившейся в армянских СМИ информации, что группа членов парламента Франции планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести встречи и ознакомиться на месте с гуманитарной ситуацией.

"Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в регион Нагорного Карабаха должны согласовываться с правительством Азербайджана. Нарушившие законодательство Азербайджана лица сталкиваются с соответствующими санкциями, и в будущем их визиты на территорию Азербайджана ограничиваются", - отметила она.

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Версия на английском языке MFA comments on French MPs' visit to Karabakh
Версия на азербайджанском языке XİN fransalı deputatların Qarabağa səfər edəcəyi xəbərinə münasibət bildirdi

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