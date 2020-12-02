МИД Азербайджана о намерении французских депутатов поехать в Карабах

Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в регион Нагорного Карабаха должны согласовываться с правительством Азербайджана

"Официальная позиция Азербайджанской Республики в связи с визитами на ее суверенные территории в рамках международно признанных территорий известна и останется неизменной".

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Report о появившейся в армянских СМИ информации, что группа членов парламента Франции планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести встречи и ознакомиться на месте с гуманитарной ситуацией.

"Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в регион Нагорного Карабаха должны согласовываться с правительством Азербайджана. Нарушившие законодательство Азербайджана лица сталкиваются с соответствующими санкциями, и в будущем их визиты на территорию Азербайджана ограничиваются", - отметила она.