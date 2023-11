Заложенные Арменией наземные мины продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана, в результате очередного минного инцидента в Тертере 24-летнему молодому человеку ампутировали ногу.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

"С момента окончания конфликта в 2020 году жертвами мин стали 336 азербайджанцев. Необходимо принять срочные меры для искоренения этой угрозы", - говорится в публикации.