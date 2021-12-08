МИД: Азербайджан выдвинет новые иски против Армении

В следующем году Азербайджан планирует подать межгосударственный иск в отношении Армении по ряду конвенций, в частности, о нанесенном экологическом ущербе и незаконном использовании энергоресурсов.

В следующем году Азербайджан планирует подать межгосударственный иск в отношении Армении по ряду конвенций, в частности, о нанесенном экологическом ущербе и незаконном использовании энергоресурсов.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, посвященном решению Международного суда ООН.

По его словам, позиция Азербайджана всегда зиждется на нормах международного права.

"Азербайджан уже обращался в международные инстанции и суды из-за различных нарушений со стороны Армении, и намерен вновь поднимать эти вопросы на международном уровне", - заявил Э. Мамедов.

Так, в следующем году Азербайджан планирует подать иск в отношении Армении о нанесенном экологическом ущербе и незаконном использовании энергоресурсов в ходе оккупации: "Как известно, территории Азербайджана богаты энергоресурсами, которые использовались армянами. Также существует множество доказательств того, как Армения загрязняла эти территории".