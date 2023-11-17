МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали в Армению и другие страны

Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали в Армению и другие страны.

Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали в Армению и другие страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации МИД Азербайджана по поводу решения Международного суда.

"Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, их решением было переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана", - говорится в сообщении.