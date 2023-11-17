О нас

МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали  в Армению и другие страны

МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали  в Армению и другие страны Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали в Армению и другие страны.
Карабах
17 ноября 2023 г. 20:27
МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали  в Армению и другие страны

Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали в Армению и другие страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации МИД Азербайджана по поводу решения Международного суда.

"Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, их решением было переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku: Azerbaijan committed to uphold human rights of Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını müdafiə etməyə sadiqdir"

Самое важное

МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали  в Армению и другие страны
МИД: Армянские жители Карабаха, несмотря на призывы Азербайджана, переехали  в Армению и другие страны
17 ноября 2023 г. 20:27
МИД: Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха
МИД: Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха
17 ноября 2023 г. 20:20
Глава Исполнительной власти города Нахчыван освобожден от занимаемой должности
Глава Исполнительной власти города Нахчыван освобожден от занимаемой должности
17 ноября 2023 г. 13:31
В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек
В Азербайджане с начала года в 1,2 тыс. ДТП погибли 627 человек
17 ноября 2023 г. 12:47
В Азербайджане расширяются права работающих женщин
В Азербайджане расширяются права работающих женщин
16 ноября 2023 г. 15:58
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
16 ноября 2023 г. 15:29
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi