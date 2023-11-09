МИД Армении: Ереван ожидает договоренности о встрече с азербайджанской стороной

Армения ожидает договоренности о новой встрече с Азербайджаном для продолжения обсуждения соглашения о мире.

Армения ожидает договоренности о новой встрече с Азербайджаном для продолжения обсуждения соглашения о мире.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Костанян сообщил, что конкретных договоренностей по встрече пока нет.

"На данный момент нет конкретной договоренности о встрече. Встреча на уровне лидеров не состоялась, но мы продолжаем работу. Посредники продолжают работать для организации новой встречи", - заявил Костанян.

Представитель МИД также отметил, что для "Еревана принципиально важно уточнить и письменно закрепить границу с Азербайджаном, а также зафиксировать принципы разблокирования коммуникаций".