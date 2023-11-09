О нас

МИД Армении: Ереван ожидает договоренности о встрече с азербайджанской стороной

МИД Армении: Ереван ожидает договоренности о встрече с азербайджанской стороной Армения ожидает договоренности о новой встрече с Азербайджаном для продолжения обсуждения соглашения о мире.
Карабах
9 ноября 2023 г. 13:08
МИД Армении: Ереван ожидает договоренности о встрече с азербайджанской стороной

Армения ожидает договоренности о новой встрече с Азербайджаном для продолжения обсуждения соглашения о мире.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Костанян сообщил, что конкретных договоренностей по встрече пока нет.

"На данный момент нет конкретной договоренности о встрече. Встреча на уровне лидеров не состоялась, но мы продолжаем работу. Посредники продолжают работать для организации новой встречи", - заявил Костанян.

Представитель МИД также отметил, что для "Еревана принципиально важно уточнить и письменно закрепить границу с Азербайджаном, а также зафиксировать принципы разблокирования коммуникаций".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Москве прошел фестиваль Харыбюльбюль
ФотоВ Москве прошел фестиваль "Харыбюльбюль"
9 ноября 2023 г. 10:44
В Шуше состоялся фейерверк по случаю Дня Победы
ФотоВ Шуше состоялся фейерверк по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 23:34
Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость
Полковник МО Украины: Азербайджан восстановил историческую справедливость
8 ноября 2023 г. 15:25
Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это
Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это
8 ноября 2023 г. 12:47
Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны
Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны
8 ноября 2023 г. 12:19
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели Крепостные стены в Шуше и ее окрестности
7 ноября 2023 г. 19:40
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
7 ноября 2023 г. 15:43
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi