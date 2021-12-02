Линде: ОБСЕ заинтересована в налаживании регионального сотрудничества на Южном Кавказе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за налаживание регионального сотрудничества между странами Южного Кавказа

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за налаживание регионального сотрудничества между странами Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде во время выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

"Я убеждена в преимуществах построения отношений между Арменией, Азербайджаном и Грузией",- сказала она.

Анн Линде также заявила, что ОБСЕ готова предпринять шаги в этом направлении и содействовать этому процессу.