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Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря

Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря Международный суд ООН в Гааге огласит свое решению по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 7 декабря.
Карабах
30 ноября 2021 г. 09:41
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
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Международный суд ООН в Гааге огласит свое решению по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 7 декабря.

Об этом Report сообщили в Международном суде.

Председатель Международного суда, судья Джоан Донохью зачитает постановление суда на публичном заседании.

В связи с пандемией COVID-19 только члены суда и представители государств-участников этого дела будут присутствовать в зале заседания.

В октябре в Международном суде ООН состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На заседании представитель азербайджанской стороны, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов призвал суд принять ряд временных ограничительных мер в отношении Армении.

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Версия на английском языке UN International Court of Justice to deliver order on Azerbaijan’s claim against Armenia on December 7
Версия на азербайджанском языке Haaqa Məhkəməsi Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiası üzrə qərarını dekabrın 7-də açıqlayacaq

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