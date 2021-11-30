Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решению по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 7 декабря.

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решению по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 7 декабря.

Об этом Report сообщили в Международном суде.

Председатель Международного суда, судья Джоан Донохью зачитает постановление суда на публичном заседании.

В связи с пандемией COVID-19 только члены суда и представители государств-участников этого дела будут присутствовать в зале заседания.

В октябре в Международном суде ООН состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На заседании представитель азербайджанской стороны, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов призвал суд принять ряд временных ограничительных мер в отношении Армении.