Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане

Был поражен масштабами минных загрязнений, впервые попав на освобожденные территории Азербайджана.

Был поражен масштабами минных загрязнений, впервые попав на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом Report заявил международный эксперт в области культуры и креативных индустрий Терри Санделл.

"Опасность мин и связанные с этим проблемы по их обезвреживанию понимают, конечно же, люди, находящиеся здесь",- заявил он.

Т. Санделл считает, что есть две основные проблемы, связанные с "ренессансом" Шуши и с тем, чтобы это это возрождение было устойчивым: "Во-первых, это мины. Мы должны очистить территорию от мин, чтобы быть там физически в безопасности. Но мы также должны "очистить" наше сознание, наши мысли для взаимопонимания и примирения между странами, чтобы быть в безопасности на долгий срок, и чтобы война больше никогда не повторялась".