О нас

Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане

Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане Был поражен масштабами минных загрязнений, впервые попав на освобожденные территории Азербайджана.
Карабах
20 мая 2022 г. 14:23
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане

Был поражен масштабами минных загрязнений, впервые попав на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом Report заявил международный эксперт в области культуры и креативных индустрий Терри Санделл.

"Опасность мин и связанные с этим проблемы по их обезвреживанию понимают, конечно же, люди, находящиеся здесь",- заявил он.

Т. Санделл считает, что есть две основные проблемы, связанные с "ренессансом" Шуши и с тем, чтобы это это возрождение было устойчивым: "Во-первых, это мины. Мы должны очистить территорию от мин, чтобы быть там физически в безопасности. Но мы также должны "очистить" наше сознание, наши мысли для взаимопонимания и примирения между странами, чтобы быть в безопасности на долгий срок, и чтобы война больше никогда не повторялась".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Terri Sandell: “Qarabağda minalanmış ərazilərin miqyası heyrət doğurur”

Экслюзивные новости

Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
20 мая 2022 г. 14:23
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
20 мая 2022 г. 13:43
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
20 мая 2022 г. 13:37
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
20 мая 2022 г. 12:35
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
20 мая 2022 г. 12:05
Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона
Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона
20 мая 2022 г. 10:38
Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ
Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ
19 мая 2022 г. 18:34
Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет
Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет
19 мая 2022 г. 17:05
Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена
Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена
19 мая 2022 г. 16:51
Сеид Аббас Мусави: Азербайджан и Иран обсуждают новые проекты
Сеид Аббас Мусави: Азербайджан и Иран обсуждают новые проекты
19 мая 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi