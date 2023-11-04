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Международные путешественники прибыли в Агдам

Международные путешественники прибыли в Агдам Поездка международной делегации путешественников на освобожденные территории Азербайджана - Карабах и Восточный Зангезур продолжается.
Карабах
4 ноября 2023 г. 16:11
Международные путешественники прибыли в Агдам

Поездка группы международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана продолжается.

Как сообщает Report, группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, прибыла в город Агдам.

Напомним, в преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников из 26 стран, в том числе США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и др.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Ранее сегодня международные путешественники уже побывали в Физули и Шуше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Ağdamda səfərdədir

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