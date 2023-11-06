Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной группы путешественников из 26 стран продолжается уже третий день.
Как передает Report, они прибыли в город Джебраил для ознакомления с древним памятником азербайджанского зодчества, связывающим северный и южный берега реки Араз - Худаферинский мост.
На месте иностранным гостям рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом Пути.
Отметим, что группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Напомним, что 4 ноября началась девятая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.
В рамках трехдневной поездки по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам путешественники ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации и с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана.