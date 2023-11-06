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Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной группы путешественников из 26 стран продолжается уже третий день.
Карабах
6 ноября 2023 г. 09:52
Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной группы путешественников из 26 стран продолжается уже третий день.

Как передает Report, они прибыли в город Джебраил для ознакомления с древним памятником азербайджанского зодчества, связывающим северный и южный берега реки Араз - Худаферинский мост.

На месте иностранным гостям рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Напомним, что 4 ноября началась девятая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В рамках трехдневной поездки по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам путешественники ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации и с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке International travelers visit Khudafarin Bridge in Azerbaijan's Jabrayil
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda Xudafərin körpüsündə olublar

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