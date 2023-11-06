Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной группы путешественников из 26 стран продолжается уже третий день.

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной группы путешественников из 26 стран продолжается уже третий день.

Как передает Report, они прибыли в город Джебраил для ознакомления с древним памятником азербайджанского зодчества, связывающим северный и южный берега реки Араз - Худаферинский мост.

На месте иностранным гостям рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Напомним, что 4 ноября началась девятая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В рамках трехдневной поездки по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам путешественники ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации и с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана.