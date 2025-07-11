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Международные путешественники побывали в Кяльбаджаре

Международные путешественники побывали в Кяльбаджаре В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) побывали в Кяльбаджаре.
Карабах
11 июля 2025 г. 09:55
Международные путешественники побывали в Кяльбаджаре

В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) побывали в Кяльбаджаре.

Как сообщает корреспондент Report, гости воочию увидели разрушения, учиненные в период армянской оккупации.

Путешественникам была представлена подробная информация о масштабных строительно-восстановительных работах, которые ведутся в городе, в том числе о строительстве новых инфраструктурных объектов, жилых домов и общественных зданий.

Отметим, что вчера начался визит членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации входят путешественники из 15 стран. Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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