Международные путешественники побывали в административном здании города Шуша

В ходе визита в Шушу международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, побывали в административном здании специального представительства города.

В ходе визита в Шушу международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, побывали в административном здании специального представительства города.

Как передает корреспондент Report, сопровождающий группу, она находится в регионе в рамках трехдневного посещения Карабаха и Восточного Зангезура.

Туристам была предоставлена подробная информация о памятниках города, в частности известному азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову, азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, а также оперному певцу Бюльбюлю.

Кроме того, путешественникам показали родник, построенный в 19-ом веке по поручению Хуршидбану Натаван.