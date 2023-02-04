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Международные путешественники побывали в административном здании города Шуша

Международные путешественники побывали в административном здании города Шуша В ходе визита в Шушу международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, побывали в административном здании специального представительства города.
Карабах
4 февраля 2023 г. 14:32
Международные путешественники побывали в административном здании города Шуша

В ходе визита в Шушу международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, побывали в административном здании специального представительства города.

Как передает корреспондент Report, сопровождающий группу, она находится в регионе в рамках трехдневного посещения Карабаха и Восточного Зангезура.

Туристам была предоставлена подробная информация о памятниках города, в частности известному азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову, азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, а также оперному певцу Бюльбюлю.

Кроме того, путешественникам показали родник, построенный в 19-ом веке по поручению Хуршидбану Натаван.

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