Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мины в Физули

Международные путешественники воочию наблюдали за процессом обезвреживания одной из мин, заложенных Арменией за годы оккупации.

Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания одной из мин, заложенных Арменией в Физулинском районе за годы оккупации и обнаруженных азербайджанскими саперами.

Как сообщает Report, путешественники в рамках визита на деоккупированные территории Азербайджана прибыли в село Горадиз Физулинского района.

Представители Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) рассказали гостям, как происходит гражданское разминирование освобожденных территорий, показали карты минозагрязненных участков, работа на которых продолжается.

Здесь гости получили возможность наблюдать за подрывом на дистанции одной из обнаруженных здесь мин.

Отметим, что сегодня третий день, как группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, пребывает на освобожденных территориях Азербайджана.

Ранее сегодня гости побывали на территории Джебраильского района, где ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся древним памятником азербайджанского зодчества.