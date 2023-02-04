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Международные путешественники наблюдали за подрывом обнаруженных мин в Физули

Международные путешественники наблюдали за подрывом обнаруженных мин в Физули Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, в освобожденном Физулинском районе наблюдали обезвреживание мины путем подрыва в селе Ишиглы.
Карабах
4 февраля 2023 г. 17:33
Международные путешественники наблюдали за подрывом обнаруженных мин в Физули

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, в освобожденном Физулинском районе наблюдали обезвреживание мины путем подрыва в селе Ишиглы.

Как передает Report, поездка состоялась в рамках визита путешественниками Карабаха и Восточного Зангезура.

Представительница Великобритании Дженнифер Дворак получила возможность ввести в действие механизм, который подорвал находящуюся на удалении мину. Такую возможность ей предоставили по поводу того, что она сегодня празднует свой день рождения.

Представитель АNAMA Вусал Гулиев рассказал путешественникам, что саперы помогают в расследовании фактов массовых захоронений убитых в годы Первой Карабахской войны азербайджанцев и обнаружения этих общих могил. После сел Башлыбель Кяльбаджара и Эдилли Ходжавенда, где имели место подобные факты, работы сейчас ведутся в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района. Однако, из-за сильной загрязненности территории минами они крайне затруднены и продвигаются медленно.

Всего на освобожденных от оккупации территориях со времен Отечественной войны 2020 года и по настоящее время обнаружено и обезврежено более 81 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, из них около 14 тыс. - противотанковые мины, сообщили представители Азербайджанского агентства по разминированию (АНАМА).

Визит международных путешественников на освобожденные территории продолжается.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре - в прошлом году.

Нынешняя поездка - шестая по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.

Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA: “Füzulidə ehtimal edilən kütləvi məzarlıqda minalar var”

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