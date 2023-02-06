Международные путешественники из 11 стран находятся в Агдаме

Группа международных путешественников из Великобритании, в составе которой представители 11 стран, посетила Джума мечеть в городе Агдам, затем побывала на агдамском кладбище.

Группа международных путешественников из Великобритании, в составе которой представители 11 стран, посетила Джума мечеть в городе Агдам, затем побывала на местном разрушенном кладбище.

Как передает Report, Агдам - это последний пункт назначения в рамках 3-дневного визита этой группы в Карабах и Восточный Зангезур.

Путешественники побывали в конференц-центре, построенном в Агдаме, также ознакомились с руинами Агдамского драматического театра.

В ходе визита туристам была предоставлена информация о разрушенных религиозно-культурных памятниках, актах вандализма со стороны армян, зверства на кладбищах, где раскапывались могилы в поисках ценных вещей, золотых зубов захороненных.

Также было рассказано про планы азербайджанского правительства по восстановлению Агдамского района, сделана презентация того, каким Азербайджан хочет видеть этот регион.

"Такой ускоренный ход работ - результат энтузиазма людей. Все хотят быть частью Великого возвращения. Люди тут работают 24 часа в сутки, их никто не заставляет столько работать, но они сами хотят внести свой вклад в процесс восстановления",- пояснил Араз Иманов, советник специального представительства президента в Карабахском экономическом районе (за исключением Шушинского района).