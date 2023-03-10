Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий

Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"Я побывал в Шуше и многих других частях Карабаха. До этого я много слышал о масштабах разрушений культурного наследия в ходе армянской оккупации. Это преступление. И посетив эти территории, я сам увидел все эти разрушения своими глазами. Я не понимаю, почему международное сообщество не сделало ничего, чтобы остановить это", - заявил аль-Тувейджри.

По его словам, к сожалению, мировое сообщество очень выборочно относится к подобным преступлениям: "Какие-то они видят сразу, а некоторые вообще не замечают годами".

Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ должны помочь Азербайджану: "Азербайджан всегда помогал этим организациям, страна является активным членом этих организаций. Теперь пришло время вернуть свой долг и посодействовать восстановлению освобожденных территорий этой страны".