О нас

Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий

Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
10 марта 2023 г. 12:15
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий

Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"Я побывал в Шуше и многих других частях Карабаха. До этого я много слышал о масштабах разрушений культурного наследия в ходе армянской оккупации. Это преступление. И посетив эти территории, я сам увидел все эти разрушения своими глазами. Я не понимаю, почему международное сообщество не сделало ничего, чтобы остановить это", - заявил аль-Тувейджри.

По его словам, к сожалению, мировое сообщество очень выборочно относится к подобным преступлениям: "Какие-то они видят сразу, а некоторые вообще не замечают годами".

Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ должны помочь Азербайджану: "Азербайджан всегда помогал этим организациям, страна является активным членом этих организаций. Теперь пришло время вернуть свой долг и посодействовать восстановлению освобожденных территорий этой страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əl-Tüveycri: “Beynəlxalq təşkilatlar azad edilmiş ərazilərin bərpasına töhfə verməlidir”

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi