Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий

Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Об этом Report заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.
"Я побывал в Шуше и многих других частях Карабаха. До этого я много слышал о масштабах разрушений культурного наследия в ходе армянской оккупации. Это преступление. И посетив эти территории, я сам увидел все эти разрушения своими глазами. Я не понимаю, почему международное сообщество не сделало ничего, чтобы остановить это", - заявил аль-Тувейджри.
По его словам, к сожалению, мировое сообщество очень выборочно относится к подобным преступлениям: "Какие-то они видят сразу, а некоторые вообще не замечают годами".
Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ должны помочь Азербайджану: "Азербайджан всегда помогал этим организациям, страна является активным членом этих организаций. Теперь пришло время вернуть свой долг и посодействовать восстановлению освобожденных территорий этой страны".