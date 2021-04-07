Международные эксперты примут участие в мониторингах на освобожденных землях

В Карабахском регионе у нас есть ценные подземные и наземные месторождения

"На освобожденных от оккупации землях проводится соответствующая работа в связи с подсчетом нанесенного экологии ущерба".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Зангилане заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, Азербайджан является полноправным членом около 20 конвенций по экологии:

"Специалисты Международной конвенции примут участие в мониторингах совместно с нами. Теперь они станут свидетелями армянского вандализма. В Карабахском регионе у нас есть ценные подземные и наземные месторождения. В этом регионе сформировано 40% запасов минеральной воды".

Замминистра отметил, что враг разрушил и полезные месторождения нашей страны:

"Они в течение 30 лет жили в наших домах, которые мы строили и создавали, и когда они уходили, сжигали дома. За эти годы они нанесли ущерб нашей флоре и фауне, уничтожив 100 тыс. гектаров. В связи с этим проводится расследование и будет поднят вопрос в международных структурах".