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Международные эксперты примут участие в мониторингах на освобожденных землях

Международные эксперты примут участие в мониторингах на освобожденных землях В Карабахском регионе у нас есть ценные подземные и наземные месторождения
Карабах
7 апреля 2021 г. 16:02
Международные эксперты примут участие в мониторингах на освобожденных землях

"На освобожденных от оккупации землях проводится соответствующая работа в связи с подсчетом нанесенного экологии ущерба".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Зангилане заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, Азербайджан является полноправным членом около 20 конвенций по экологии:

"Специалисты Международной конвенции примут участие в мониторингах совместно с нами. Теперь они станут свидетелями армянского вандализма. В Карабахском регионе у нас есть ценные подземные и наземные месторождения. В этом регионе сформировано 40% запасов минеральной воды".

Замминистра отметил, что враг разрушил и полезные месторождения нашей страны:

"Они в течение 30 лет жили в наших домах, которые мы строили и создавали, и когда они уходили, сжигали дома. За эти годы они нанесли ущерб нашей флоре и фауне, уничтожив 100 тыс. гектаров. В связи с этим проводится расследование и будет поднят вопрос в международных структурах".

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan torpaqlarda monitorinqlərdə beynəlxalq mütəxəssislər iştirak edəcək

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