Эксперт: Международное сообщество обеспокоено заминированностью территорий Азербайджана

Международное сообщество обеспокоено заминированием территорий Азербайджана.

Международное сообщество обеспокоено минной загрязненностью территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам заявил журналистам.

Он призвал Армению предоставить точные карты минных полей освобожденных территорий Азербайджана, а международное сообщество посодействовать этому вопросу.

Комментируя свою поездку в Шушу, он отметил, что восстановительные работы там идут с невероятной скоростью. "Процесс реконструкции инфраструктуры, который происходит в Шуше и других регионах идет очень быстро. Вчера мы были в Физули и видели аэропорт, который был построен за 8 месяцев, в рекордно короткие строки".