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 Эксперт: Международное сообщество обеспокоено заминированностью территорий Азербайджана

 Эксперт: Международное сообщество обеспокоено заминированностью территорий Азербайджана Международное сообщество обеспокоено заминированием территорий Азербайджана.
Карабах
29 апреля 2022 г. 17:21
 Эксперт: Международное сообщество обеспокоено заминированностью территорий Азербайджана

Международное сообщество обеспокоено минной загрязненностью территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам заявил журналистам.

Он призвал Армению предоставить точные карты минных полей освобожденных территорий Азербайджана, а международное сообщество посодействовать этому вопросу.

Комментируя свою поездку в Шушу, он отметил, что восстановительные работы там идут с невероятной скоростью. "Процесс реконструкции инфраструктуры, который происходит в Шуше и других регионах идет очень быстро. Вчера мы были в Физули и видели аэропорт, который был построен за 8 месяцев, в рекордно короткие строки".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Beynəlxalq birlik Azərbaycan torpaqlarındakı minalardan narahatdır"
Версия на английском языке Expert: Int’l community concerned about mines in Azerbaijani territories

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