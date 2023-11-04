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Международная делегация путешественников прибыла в город Шуша

Международная делегация путешественников прибыла в город Шуша В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 26 стран.
Карабах
4 ноября 2023 г. 10:48
Международная делегация путешественников прибыла в город Шуша

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка международной группы путешественников из 26 стран на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Report, первой остановкой стал город Физули.

Здесь международная делегация ознакомилась с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации и с восстановительными работами на освобожденных территориях, и далее отправилась в культурную столицу тюркского мира - город Шуша.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает в представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

3а последние два года в Карабах и Восточный Зангезур было организовано 8 поездок больших делегаций основных международных сетей путешественников мира, таких как ETIC, MTP, TCC, NomadMania, Turkish Travellers Club и другие. Этот визит является девятым по счету.

Подобные поездки способствуют продвижению экстремального вида туризма, известного как "черный туризм".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlardan ibarət heyət Şuşada səfərdədir
Версия на английском языке ФотоInt’l delegation of travelers arrives in Azerbaijan’s Shusha

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