Мевлют Чавушоглу: И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией.

И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом в Джебраиле заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, встречи между спецпредставителями Армении и Турции продолжаются: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Праге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ближайшее время специальные представители также продолжат свои встречи".

Министр сказал, что были предприняты некоторые шаги для повышения доверия: "Открыто воздушное пространство и начато прямое авиасообщение между двумя странами. Мы сделали похожие искренние жесты. Мы всегда говорим, что и Азербайджан, и Турция искренне настроены на нормализацию отношений".