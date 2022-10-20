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Мевлют Чавушоглу: И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

Мевлют Чавушоглу: И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией.
Карабах
20 октября 2022 г. 19:42
Мевлют Чавушоглу: И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом в Джебраиле заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, встречи между спецпредставителями Армении и Турции продолжаются: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Праге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ближайшее время специальные представители также продолжат свои встречи".

Министр сказал, что были предприняты некоторые шаги для повышения доверия: "Открыто воздушное пространство и начато прямое авиасообщение между двумя странами. Мы сделали похожие искренние жесты. Мы всегда говорим, что и Азербайджан, и Турция искренне настроены на нормализацию отношений".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: 'Both Azerbaijan, Turkiye are sincerely interested in normalizing relations with Armenia'
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Azərbaycan da, Türkiyə də Ermənistanla əlaqələrin normallaşmasında səmimidir”

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