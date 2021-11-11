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Мэтью Брайза о восстановлении Карабаха

Мэтью Брайза о восстановлении Карабаха Интервью Report с бывшим послом США в Азербайджане, бывшим заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайзой.
Карабах
11 ноября 2021 г. 16:48
Мэтью Брайза о восстановлении Карабаха

Интервью Report с бывшим послом США в Азербайджане, бывшим заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайзой.

-Можете ли вы коротко проинформировать читателей о целях вашего визита в этот раз?

-Основная причина моего визита заключалась в том, чтобы улучшить понимание последних событий в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, особенно новых и инновационных продуктов, изобретенных в Азербайджане, которые значительно увеличивают объем и качество сельскохозяйственного производства. Когда я был послом США в Азербайджане, я сосредоточил большую часть своих усилий на том, как помочь возродить и расширить сельскохозяйственный сектор Азербайджана, который всегда был ключевым элементом азербайджанского общества еще задолго до начала добычи нефти и природного газа.

-Нам очень приятно слышать столь важные слова. Как вы считаете, как отразилась Великая Победа во Второй Карабахской войне на развитии аграрного сектора страны? И какие изменения Вы предполагаете в других отраслях?

-Восстановление Азербайджаном его ранее оккупированных исконных территорий предоставляет огромную возможность для расширения сельскохозяйственного сектора страны, полагаясь на более эффективные и «зеленые» технологии, чем те, которые были доступны во времена СССР. Будучи читателем азербайджанских новостных порталов, я узнал из ваших публикаций о новой компании «AZCHEMCO», которая проявляет новаторские методы на поприще производства удобрений, средств защиты от вредителей для растений, а также предоставляет решения по борьбе с засоленными типами почв. Приятно, что эти более здоровые методы ведения сельского хозяйства теперь могут быть применены на азербайджанских землях, к которым вернулся Карабах и прилегающие к нему районы.

Информация, которую я получил, посетив офис компании «AZCHEMCO» произвела весьма положительное впечатление. Продукты компании – «Drip-Drop 369» и водорастворимые NPK не только помогут аграрному сектору самого Азербайджана, но и принесут немалую пользу экономике страны при экспорте.

Что же касается других отраслей экономики Азербайджана, то я наблюдаю, как интенсивно министерство экономики страны работает над созданием организованных промышленных и особых экономических зон в возвращенных районах. Новый международный аэропорт в Физули станет транспортным узлом для привлечения инвестиций и стимулирования экономического развития в Агдаме, Ходжавенде, Джебраиле, Зангилане и Шуше, а также в самом Физули. Вскоре другой аэропорт в Лачине сделает то же самое для этого района, а также для Кельбаджара и Губадлы. Между тем, по всей долине реки Аракс будут созданы строительные и логистические центры, а также производственные центры для ряда потребительских и промышленных товаров.

Между тем, подписанное в январе прошлого года соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разработке нефтегазового месторождения «Достлук» в Каспийском море открывает новые возможности как для экономического развития, так и для более глубокой интеграции региона Большого Каспия с региональными и европейскими рынками. Надеемся, что часть этого природного газа в конечном итоге будет поставляться в промышленные зоны в Карабахе, а также в Нахчыван по новому газопроводу из Каспийского моря в центральную часть Азербайджана, а затем через Зангезурский коридор в Сюникский район Армении и далее в Нахчыван. Такой проект мог бы способствовать созданию новых рабочих мест и экономический рост, «залечивая» раны Второй Карабахской войны.

Считаю, что данный этап является очень захватывающим для развития бизнеса в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоMatthew Bryza about recovery of Karabakh

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