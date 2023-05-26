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Мэттью Миллер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией остаются приоритетом для США

Мэттью Миллер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией остаются приоритетом для США "Переговоры между Азербайджаном и Арменией остаются приоритетом для США".
Карабах
26 мая 2023 г. 04:23
Мэттью Миллер: Переговоры между Азербайджаном и Арменией остаются приоритетом для США

"Переговоры между Азербайджаном и Арменией остаются приоритетом для США".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Комментируя состоявшуюся 25 мая в Москве трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении на высшем уровне, М.Миллер сказал, что США будут продолжать поддерживать переговоры до тех пор, пока между Азербайджаном и Арменией не будет достигнуто соглашение:

"Несколько недель назад госсекретарь США приветствовал обе стороны в Вашингтоне. Позже переговоры продолжились в Брюсселе, и мы поддерживаем прямые переговоры.

Они важны для достижения окончательного долгосрочного решения, которое, по нашему мнению, вполне вероятно, если обе стороны смогут прийти к согласию в вопросе преодоления своих разногласий".

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Версия на азербайджанском языке Metyu Miller: “Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar ABŞ üçün prioritet olaraq qalır”

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