Мэтт Гарнетт: Армения должна передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе

Армения должна передать Азербайджану карты минирования, чтобы обеспечить безопасное обезвреживание мин и ускорение очистки территорий от минного загрязнения.
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"Наземные мины представляют опасную угрозу во многих странах мира, одной из которых является Азербайджан. На территории Карабахского региона Азербайджана, освобожденного в 2020 году, было обнаружено огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы призываем Армению предоставить Азербайджану карты минных полей, чтобы их можно было безопасно обезвредить. Это позволит жителям Карабаха вернуться в свои дома и вести нормальную жизнь", - сказал он.
Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под
Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании "Мир за мир на Кавказе" (World For Peace in Caucasus).