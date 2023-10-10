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Мэтт Гарнетт: Армения должна передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе

Мэтт Гарнетт: Армения должна передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе Армения должна передать Азербайджану минные карты для безопасного их обезвреживания.
Карабах
10 октября 2023 г. 20:46
Мэтт Гарнетт: Армения должна передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе

Армения должна передать Азербайджану карты минирования, чтобы обеспечить безопасное обезвреживание мин и ускорение очистки территорий от минного загрязнения.

Как сообщает Report, об этом заявил американский активист гражданского общества, студент Мичиганского университета Мэтт Гарнетт (Matt Garnett).

"Наземные мины представляют опасную угрозу во многих странах мира, одной из которых является Азербайджан. На территории Карабахского региона Азербайджана, освобожденного в 2020 году, было обнаружено огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы призываем Армению предоставить Азербайджану карты минных полей, чтобы их можно было безопасно обезвредить. Это позволит жителям Карабаха вернуться в свои дома и вести нормальную жизнь", - сказал он.

Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под петицией "Глобальная инициатива за мир без мин".

Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании "Мир за мир на Кавказе" (World For Peace in Caucasus).

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Версия на азербайджанском языке Mett Qarnett: “Ermənistan Qarabağdakı mina sahələrinin xəritələrini Azərbaycana verməlidir”

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