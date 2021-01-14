Мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных землях

Ведутся работы по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений

Выполняются мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся работы по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. До сегодняшнего дня было утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.