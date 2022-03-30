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Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше

Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше "Очень хочу побывать в Шуше, и надеюсь, что в следующем году в рамках ТЮРКСОЙ это случится".
Карабах
30 марта 2022 г. 16:42
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше

"Очень хочу побывать в Шуше, и надеюсь, что в следующем году в рамках ТЮРКСОЙ это случится".

Об этом Report заявил мэр турецкого города Бурса Алинур Акташ.

"Сегодня с нами тут присутствует министр культуры Азербайджана Анар Керимов. Во время шествия нам удалось поговорить и мы обсудили тему проведения заседания ТЮРКСОЙ в Шуше. У Бурсы теперь есть опыт в проведении мероприятий такого масштаба, мы готовы поделиться им с Азербайджаном. В течении года мы собираемся направить делегацию в Азербайджан, чтобы они смогли поделиться нашим опытом", - заявил Алинур Акташ.

Сегодня в Бурсе состоялась церемония открытия координационного центра культурной столицы тюркского мира в 2022 году.

Культурной столицей тюркского мира в cледующем году будет объявлен город Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Bursa meri: “Şuşanı görməyi çox istəyirəm”
Версия на английском языке 'I am eager to visit Shusha,' Bursa mayor says

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