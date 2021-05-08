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Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!

Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан! Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о Шуше
Карабах
8 мая 2021 г. 15:25
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о Шуше.

Как сообщает Report, в тексте, размещенном в Instagram-аккаунте М. Алиевой, говорится:

"После стольких лет тоски и боли дата 8 мая приобрела для нас совершенно иной смысл. Сегодня Шуша свободна! Мы склоняем головы перед бесстрашием, волей и силой духа наших отважных солдат и офицеров, наших Вооруженных сил, которые во главе с Верховным главнокомандующим сокрушили врага и восстановили территориальную целостность Азербайджана! С уважением чту светлую память всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!"

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