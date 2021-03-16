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Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из города Шуша

Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из города Шуша Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша.
Карабах
16 марта 2021 г. 23:29
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из города Шуша
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Сегодня - в день «Торпаг чершенбеси» мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərindən videogörüntü paylaşdı

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