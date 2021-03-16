Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из города Шуша

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Дорогие сестры и братья!
Сегодня - в день «Торпаг чершенбеси» мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".