О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в освобожденные районы

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в освобожденные районы 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский, Губадлинский и Джебраильский районы.
Карабах
14 февраля 2021 г. 22:28
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в освобожденные районы
Мехрибан Алиева

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский, Губадлинский и Джебраильский районы.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео из поездки.

Report представляет публикацию и кадры:

"Дорогие соотечественники!

С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоMehriban Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Cəbrayıldan paylaşım etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
8 февраля 2021 г. 17:11
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
8 февраля 2021 г. 16:32
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi