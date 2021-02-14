Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в освобожденные районы

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский, Губадлинский и Джебраильский районы.
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео из поездки.
Report представляет публикацию и кадры:
"Дорогие соотечественники!
С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы".