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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем памяти.
Карабах
27 сентября 2021 г. 07:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Днем памяти.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Сегодня мы чтим память шехидов Отечественной войны. Память героев, отдавших свои жизни во имя Славной Победы. Продемонстрировав истинный пример патриотизма и преданности Родине, своим бесстрашием, мужеством, волей и силой духа они сокрушили оккупанта и восстановили территориальную целостность нашей страны. Выражаю благодарность родителям, воспитавшим таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства, и прошу Всевышнего ниспослать им терпение. Отдаем дань памяти ни в чем неповинным гражданам, погибшим в дни войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!».

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Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezident: "Şanlı Zəfər naminə həyatlarını qurban vermiş qəhrəmanlarımızı anırıq"

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