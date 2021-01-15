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Мехрибан Алиева поделилась публикацией из деоккупированного села Гараханбейли

Мехрибан Алиева поделилась публикацией из деоккупированного села Гараханбейли Кадры были сделаны в освобожденном от оккупации селе Гараханбейли Физулинского района
Карабах
15 января 2021 г. 12:00
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из деоккупированного села Гараханбейли
Мехрибан Алиева
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась очередной публикацией о поездке в освобожденный от оккупации город Шуша вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, кадры были сделаны в освобожденном от оккупации селе Гараханбейли Физулинского района.

"Село Гараханбейли. Разрушенное армянами село Гараханбейли", - сказал президент Ильхам Алиев.

Отметим, что 14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправились в освобожденный от оккупации город Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMehriban Əliyeva Füzulinin işğaldan azad olunan Qaraxanbəyli kəndindən paylaşım edib

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