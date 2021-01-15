Мехрибан Алиева поделилась публикацией из деоккупированного села Гараханбейли

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась очередной публикацией о поездке в освобожденный от оккупации город Шуша вместе с президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Report, кадры были сделаны в освобожденном от оккупации селе Гараханбейли Физулинского района.
"Село Гараханбейли. Разрушенное армянами село Гараханбейли", - сказал президент Ильхам Алиев.
Отметим, что 14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправились в освобожденный от оккупации город Шуша.