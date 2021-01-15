Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша

С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот чудесный край

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась очередной публикацией в связи с совместной поездкой с президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

По сообщению Report, в публикации говорится: "Дорогие братья и сестры! Я очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот чудесный край.

С глубоким уважением и любовью, Ваша Мехрибан", - написала Мехрибан Алиева.