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Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша

Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот чудесный край
Карабах
15 января 2021 г. 15:04
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась очередной публикацией в связи с совместной поездкой с президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

По сообщению Report, в публикации говорится: "Дорогие братья и сестры! Я очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот чудесный край.

С глубоким уважением и любовью, Ваша Мехрибан", - написала Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "İşğaldan azad olunan qədim Şuşa şəhərimizdə olmağımdan çox xoşbəxtəm"

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